تواصل الاحتجاجات فى إيران والمتظاهرون يهتفون "الخروج من سوريا"

أيمن رمضان

احتجاجات عارمة اجتاحت مدن العاصمة الإيرانية طهران بسبب حالة التردى الاقتصادى واهتمام نظام الملالى بتمويل ميليشياته المنتشرة فى الدول العربية على حساب المواطن الإيرانى ما أدخل فى مرحلة اقتصادية صعبة، ردد خلالها المشاركين هتافات من بينها "الخروج من سوريا"، واعتنو بنا".

ووفق الفيديو، الذى بثتة فضائية العربية، فإن المظاهرات التى تعم إيران رافقها إضرابات من أصحاب المحال التجارية، وغضب عارم من عموم الإيرانيين بسبب السياسات الخارجية للنظام الحاكم.

وقال موقع "العربية"، إن الاحتجاجات التى بدأت فى طهران اتسعت بالتزامن مع إضراب عام للبازار الرئيسى فى العاصمة ضد انهيار عملة الريال، وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وتوقف البيع والشراء، حيث أغلقت المحلات فى مختلف أسواق العاصمة محلاتها، وسط تصاعد الهتافات بإسقاط النظام وتنحى مرشده الأعلى على خامنئى.