video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة تنظم دورات تدريبية لدعم تنمية قيم الولاء للوطن للمعلمين والطلاب

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:39 ص
تعليم الجيزة تنظم دورات تدريبية لدعم تنمية قيم الولاء للوطن للمعلمين والطلاب اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
قالت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنها شاركت مديرى عموم الإدارات التعليمية لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولى الوزارة، بحضور هشام السنجرى رئيس قطاع الأنشطة، لمناقشة المحاور التى أعدت مخصصا لهذا اللقاء من قبل الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون التدريب، ضمن اهتمام الوزارة بدعم برامج تدريب المعلمين خلال الشبكة القومية للتدريب عن بعد بقاعة الفيديو كونفرانس لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية.
 
وأكدت وكيل تعليم الجيزة في تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللقاء دار حول ثلاث محاور رئيسية وهى على النحو التالى، الأول عمل 10 دورات تدريبية لدعم استيراتيجية تنمية قيم الولاء للوطن لدى المعلمين والطلاب خصص منهم لمحافظة الجيزة 4 دورات لتبدأ أول دورة  يوم 3 / 9 /2018  والدورة الرابعة يوم 21/ 10 / 2018.
 
وأوضحت إبراهيم، أن المحور الثانى تضمن التحدث عن مشروع التعليم للصفوف الأولى من الدراسة، والمحور الثالث الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لعمل برنامج حصر العجز فى المدارس بجميع أنحاء الجمهورية.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الجيزة: إعلان درجات تنسيق الثانوية العامة غدا الخميس

تعليم الجيزة

وزارة التربية والتعليم

الفيديو كونفرانس

طلاب




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة