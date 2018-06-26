تعليم الجيزة تنظم دورات تدريبية لدعم تنمية قيم الولاء للوطن للمعلمين والطلاب

قالت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنها شاركت مديرى عموم الإدارات التعليمية لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولى الوزارة، بحضور هشام السنجرى رئيس قطاع الأنشطة، لمناقشة المحاور التى أعدت مخصصا لهذا اللقاء من قبل الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون التدريب، ضمن اهتمام الوزارة بدعم برامج تدريب المعلمين خلال الشبكة القومية للتدريب عن بعد بقاعة الفيديو كونفرانس لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية.

وأكدت وكيل تعليم الجيزة في تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللقاء دار حول ثلاث محاور رئيسية وهى على النحو التالى، الأول عمل 10 دورات تدريبية لدعم استيراتيجية تنمية قيم الولاء للوطن لدى المعلمين والطلاب خصص منهم لمحافظة الجيزة 4 دورات لتبدأ أول دورة يوم 3 / 9 /2018 والدورة الرابعة يوم 21/ 10 / 2018.

وأوضحت إبراهيم، أن المحور الثانى تضمن التحدث عن مشروع التعليم للصفوف الأولى من الدراسة، والمحور الثالث الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لعمل برنامج حصر العجز فى المدارس بجميع أنحاء الجمهورية.