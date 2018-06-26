ترامب يشيد بـ"انتصار" حول الهجرة بعد أشهر من "هستيريا الاعلام"

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ"انتصار"، حول الهجرة بعد اشهر من "هستيريا الاعلام".

أقرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.

ويصدق القرار الذى تم اتخاذه بغالبية خمسة قضاة مقابل اربعة، على هذا المرسوم الذى يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.

وتعتبر المحكمة العليا، فى قرارها الذى صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس استخدم صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة.