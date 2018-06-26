بومبيو: الإدارة الأمريكية يجب أن تبدى مرونة فى العلاقات مع روسيا والصين

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تكون حازمة ومرنة فى علاقاتها مع روسيا والصين، مشيرا إلى أن هناك مجالا للتعاون المحدود مع موسكو.

وأضاف بومبيو، فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "هناك الكثير من الأمور التى لا نتفق فيها مع روسيا، لدينا قيم مختلفة بشكل لا يصدق، ولكن هناك مجالات نجد فيها تشابه .. ومهمة وزير الخارجية تتمثل فى تحديد المجالات التى يمكننا العمل فيها سويا، وفى نفس الوقت حماية أمريكا من أسوأ الأعمال".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن السبت الماضي، أنه بعد فترة وجيزة من زيارة مستشار الرئيس الأمن القومى جون بولتون إلى موسكو، يمكن عقد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي، هاريت ماركويس، أن مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، سيزور موسكو فى نهاية الشهر الجارى وسيبحث التنظيم لعقد قمة روسية أمريكية.