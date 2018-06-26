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اليوم.. محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:00 ص
اليوم.. محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم عيسى حياتو
كتب محمد أبو ضيف
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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد سابقاً، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

كانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.


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محكمة القاهرة الاقتصادية

محاكمة عيسى حياتو

كرة القدم

مخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية




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