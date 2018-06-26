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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:58 م
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"الوطنية للصحافة" تعلن صرف علاوة 200 جنيه للعاملين بالمؤسسات القومية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:56 م
"الوطنية للصحافة" تعلن صرف علاوة 200 جنيه للعاملين بالمؤسسات القومية كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم الاتفاق بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال اجتماعهم اليوم الموافق 26/6/2018 بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، على صرف المؤسسات الصحفية القومية العلاوة الاستثنائية التى وافق عليها مجلس النواب مؤخراً لجميع العاملين بالمؤسسات.
 
وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن العلاوة بقيمة 200 جنيه تُضاف إلى المرتب الأساسى اعتباراً من 1/7/ 2018، من موازنة كل مؤسسة  وتشمل العلاوة مبلغ 200 جنيه يُضاف إليها "بدل طبيعة العمل 25%" وأعباء إضافة علاوة 2013 للمرتب الأساسى.
 
 

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