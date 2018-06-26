الوزراء الفلسطينى: أمريكا غير جادة فى التوصل إلى سلام عادل ودائم بالمنطقة

رام الله (أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى أن الإدارة الأمريكية غير جادة فى التوصل إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة.

وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برام الله اليوم الثلاثاء، على أن الإدارة الأمريكية التى أسقطت قضية القدس وتحاول إسقاط قضية اللاجئين إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، يؤكد أنها غير جادة فى التوصل إلى سلام فى المنطقة.

وأوضح المجلس أن ما تسميه الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" تهدف لإتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية، لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتصفية كافة قضايا الوضع النهائى والحيلولة دون إقامة أى كيان فلسطينى مستقل بأى شكل من الأشكال.

وشدد المجلس على أنه لن يكون هناك اتفاق سلام دون الالتزام الراسخ بقرارات وقوانين الشرعية الدولية وبالتطبيق الفعلى لمبادىء العدالة وحقوق الإنسان، وأن إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة، والتصدى لمحاولات التحريض على حقوق شعبنا، إنما يتطلب من كافة مكونات المجتمع الدولى دوراً فاعلاً وقوياً وموحداً، وجهداً فاعلاً فى مواجهة السياسات الإسرائيلية والانحياز الأمريكى لها، ودعم المساعى الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

وعلى صعيد منفصل، استنكر المجلس قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واستهجن المجلس هذا القرار الذى يتنافى مع قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التى تتغنى بها الولايات المتحدة، وتدعى العمل على حمايتها وضمان تطبيقها فى مختلف أنحاء العالم، فى الوقت الذى تتنازل فيه عن جميع هذه القيم عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتخالف الإجماع الدولى وهو يدين مختلف الجرائم التى ترتكبها إسرائيل، والتى ترقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.