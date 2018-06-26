النيابة تطلب التحريات التكميلية حول تورط سائق بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول اتهام سائق بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

توصلت تحريات ضباط السياحة والآثار بالجيزة، إلى تورط عامل بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بأبو النمرس.

بالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة المنزل والقبض على مالكه "سائق " وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى الحفر، بالإضافة إلى حفرة كبيرة بصالة المنزل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.