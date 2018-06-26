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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:54 م
خالد صلاح
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المصنفات تضبط فنى حاسبات يدير شبكة دش لفك شفرات الفضائيات وبثها بالبساتين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:43 م
المصنفات تضبط فنى حاسبات يدير شبكة دش لفك شفرات الفضائيات وبثها بالبساتين شبكة دش لفك شفرات الفضائيات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية، فى القبض على "ابراهيم ع م" 35 سنة، فنى حاسبات، بشركة للصناعات الهندسية، لإتخاذه من الشقة سكنه بمنطقة البساتين مكاناً لإدارة شبكة إنترنت مركزية بدون ترخيص، وقيامه بفك شفرة بعض القنوات الفضائية، وإعادة بثها على قاطنى المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية، مخالفا بذلك حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م وكذا القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

على الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على جهاز وحدة معالجة مركزية، جهاز سيرفر توزيع ميكروتك، 3 جهاز راوتر خاص بشبكة الانترنت، 5 جهاز سويتش توزيع انترنت" 26 مخرج  ، 10 محول خاص بأجهزة الانترنت.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته لشبكة إنترنت بدون ترخيص مخالفا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية، وتحرر عن ذلك محضر الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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