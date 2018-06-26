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المرور: تحويلات بمصر الجديدة بسبب أعمال تطوير بشارع الميرغنى لمدة 4 أيام

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:42 م
المرور: تحويلات بمصر الجديدة بسبب أعمال تطوير بشارع الميرغنى لمدة 4 أيام أعمال تطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب إجراء أعمال تطوير بشارع الميرغنى بمصر الجديدة فى الوصلة المحصورة بين الأهرام والميرغنى، حتى شارع الخليفة المأمون وشارع الأهرام من تقاطع شارع اللقانى، حتى تقاطعه مع الميرغنى وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 

وستشمل التحويلات المرورية القادم من شارع الأهرام لا يسمح له بالاستكمال، اتجاه شارع الميرغنى ويتم الانحراف يمينا تجاه شارع اللقانى تجاه ميدان روكسى، والقادم من شارع بغداد لن يسمح له بالانحراف يسارا تجاة الأهرام واستكمال السير تجاه اللقانى اتجاه روكسى، والقادم من شارع اللقانى لن يسمح له بالانحراف يمينا تجاه الأهرام والاستكمال اتجاه شارع بغداد اتجاه الكربة.

 

وستكون الأعمال بدء من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت 30/6/2018 وستقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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