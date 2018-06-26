المؤبد لعامل قتل طفلا بقطعة أرض يملكها شقيقه لسرقة التوكتوك الخاص به بالجيزة

كتب عامر مصطفى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين محمد جمال عوض، وعادل عبد الهادى، وسكرتارية وجيه أديب، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل طفل يعمل على توكتوك سرقته.

وقال قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم "فريد.ا"، قتل المجنى علية "أحمد.ن"، 12 سنة، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيته النية، وعقد العزم على إزهاق روحه، ونفاذا لذلك استدرجه إلى قطعة أرض يملكها شقيقه، وقام بتكتيفه بلف شال حول عنقه قاصدا من ذلك ازهاق روحة محدثا به الإصابات، والتى أردته قتيلا وكان القصد من ذلك سرقه الدراجة النارية توك توك ملك المجنى عليه.