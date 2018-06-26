الحكومة: اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية، بمحافظة أسيوط، بطول 22,6 كم، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية.

كما ينص القرار في مادته الثانية على أنه يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (41) فدان (بطول 4,4 كم وبعرض متوسط 30 مترا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف ذات الصلة.