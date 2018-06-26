الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية واسعة لملاحقة داعش غرب الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلن الحشد الشعبى العراقى إطلاق عملية واسعة لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) فى صحراء الحضر غرب الموصل.

وقال قائد اللواء 11 فى الحشد على الحمدانى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - اليوم الثلاثاء، "إن قوات من مختلف تشكيلات الحشد الشعبى وصلت إلى عمليات مدينة "بيجي" برفقة الاستخبارات والقوات الخاصة لبدء عملية بحث وتفتيش عن خلايا "داعش" فى صحراء الحضر".

وأضاف الحمدانى أن "القوات تمكنت من التوغل نحو 15 كم فى عمق الصحراء، مشيرا إلى أن قوات الحشد حريصة على ضرب فلول "داعش" التى تتحرك فى المناطق الصحراوية".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن عناصر (داعش) فى عدد من مناطق البلاد، حيث تمكنت من اعتقال وقتل العديد منهم.