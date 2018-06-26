video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية واسعة لملاحقة داعش غرب الموصل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:50 م
الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية واسعة لملاحقة داعش غرب الموصل الحشد الشعبى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الحشد الشعبى العراقى إطلاق عملية واسعة لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) فى صحراء الحضر غرب الموصل.

وقال قائد اللواء 11 فى الحشد على الحمدانى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - اليوم الثلاثاء، "إن قوات من مختلف تشكيلات الحشد الشعبى وصلت إلى عمليات مدينة "بيجي" برفقة الاستخبارات والقوات الخاصة لبدء عملية بحث وتفتيش عن خلايا "داعش" فى صحراء الحضر".

وأضاف الحمدانى أن "القوات تمكنت من التوغل نحو 15 كم فى عمق الصحراء، مشيرا إلى أن قوات الحشد حريصة على ضرب فلول "داعش" التى تتحرك فى المناطق الصحراوية".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن عناصر (داعش) فى عدد من مناطق البلاد، حيث تمكنت من اعتقال وقتل العديد منهم.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحشد الشعبى العراقى يتوغل فى جزيرة الشرقاط بعد قيام داعش بإختطاف مدنيين

الحشد الشعبى العراقى يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصر قواته على حدود سوريا

العراق

اخبار العراق

الحشد الشعبى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة