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التعليم: فتح باب التقديم لمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية أول يوليو المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:17 م
التعليم: فتح باب التقديم لمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية أول يوليو المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مجموعة العربى، وصندوق تطوير التعليم، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) عن فتح باب التقديم للطلاب من خريجى المرحلة الإعدادية بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية فى الفترة من 1/7/2018 حتى 10/7/2018، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية  تطبق معايير الجودة الدولية.

وأوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمانة الفنية، أن التقديم متاح للطلاب المتوفر بهم الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سنه فى أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التى يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الاختبارات التى تعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون المربع السكنى للطلاب الذين لهم الحق فى التقديم للمدرسة،  مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.

وأشارت عز إلى أن التقديم سيتم من خلال ملء استمارة طلب الالتحاق، وإعداد ملف لكل طالب وتسليمه بالمدرسة في الفترة من (1 إلى 10)  يوليو 2018 بمقر المدرسة من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (12 ) ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت، ويتوجب على المتقدم الحضور بمستندات : (8) صورة شخصية حديثة، و صورة من شهادة الإعدادية العامة الحديثة، وشهادة ميلاد الرقم القومى، وصورة من بطاقة ولى الأمر، وطلب الالتحاق بعد استيفائه، بالإضافة إلى شهادة طبية.

وأضافت أن مجموعة العربى ستوفر وسائل المواصلات فى نقطتي تجمع بالمدينتين قويسنا وبنها، ومن دون ذلك من الطلاب المقيمين خارج هذا النطاق الجغرافى بمحافظتى المنوفية، والقليوبية فيتحملون نفقات الوصول إلى نقطتي التجمع أو الذهاب إلى المدرسة مباشرة تحت مسئوليتهم، على أن يتم الالتزام بمواعيد اليوم الدراسى، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى انتهاء اليوم الدراسى، وسوف تعقد مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين الذين سيتم اختيارهم، بناءً على قائمة الترشيح.

جدير بالذكر، أن المدرسة تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تنفيذًا لمبادرة صناع مصر التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تقدم المدرسة العديد من المميزات للطلاب المقبولين بهذه المدرسة كأولوية التعيين للمتميزين بمصانع العربى، والإعفاء من الرسوم المدرسية التى تقدر بـ(15) ألف جنيه سنويًا للطالب، تتحملها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجموعة العربى كمنحة للمقبولين بالمدرسة، كما سيحصل الطلاب على شهادة خبرة عامين، بالإضافة إلى توفير وجبة غذائية يومية وبيئة مدرسية ممتازة، بالإضافة إلى أن المدرسة ستولى الأنشطة الرياضية والفنية اهتمامًا بالغًا، كما سيحصل الطلاب على مكافأة تدريب شهرية بناءً على الأداء، وسيتم دعمهم من قبل المستشارين اليابانين.

 


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