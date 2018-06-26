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التعليم: حرمان 25 طالبا بالدبلومات من الامتحان بسبب الغش.. والنتيجة فى المراجعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:55 ص
التعليم: حرمان 25 طالبا بالدبلومات من الامتحان بسبب الغش.. والنتيجة فى المراجعة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الدبلومات الفنية أوشكت على الانتهاء من المراجعة النهائية لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2018.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يحدد موعد إعلان النتيحة، لكن من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.

وشددت المصادر على أن الشئون القانوينة طبقت القانون على بعض الحالات التى تم رصدها وارتكبت مخالفات خلال سير الامتحانات، منها حرمان قرابة 25 طالبا من الامتحان - إلغاء كلى- ،  وما يقرب من 12 حالة حيازة موبايل داخل اللجنة، و10 حالات تمزيق ورقة أسئلة، و50 حالة مخالفات أخرى تم ارتكابها داخل الامتحانات، موضحة أن الإجمالى وصل إلى ما يقرب من 100 حالة.

 

 


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التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2018

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