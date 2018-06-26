البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات.. ورأس المال يفقد 11 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 903.360 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 2.06%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.83%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.64%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.50%، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42%.