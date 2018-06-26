الإحصاء: انخفاض اشتراكات المحمول لـ99.2 مليون.. وزيادة مستخدمى الأرضى

كتبت- هبة حسام

انخفض عدد اشتراكات الهاتف المحمول، لتسجل حتى نهاية مارس الماضى 99.2 مليون اشتراك، مقابل 99.9 مليون اشتراك بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، ارتفع عدد المشتركين فى الهاتف الأرضى ل 7.2 مليون عميل بنهاية مارس 2018، مقابل 6.2 مليون مشترك حتى نهاية مارس 2017.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى عدد مستخدمى الإنترنت، والذى بلغ عددهم 31.5 مليون مستخدم عن طريق المحمول بنهاية مارس 2018، مقابل 30.5 مليون مستخدم فى مارس 2017، أما عدد المستخدمين الإنترنت عن طريق يو اس بى مودم، فبلغ عددهم 2.2 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضى، مقابل 3.3 مليون مستخدم فى مارس 2017.