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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:56 م
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الأموال العامة تضبط 4 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:26 م
الأموال العامة تضبط 4 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 11 متهما لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبالغ قدرها (220 ألف دولار أمريكى، 2 مليون ريال سعودى، 10 مليون و92 ألف، و500 جنيه مصرى).

وضبطت أجهزة الأمن 11 متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيه مصرى ، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكى ) وتم ضبط  ( 25 ) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب).

وتمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) وضبط 10 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 284 ألف جنيه مصرى، وضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ مليون و850 ألف جنيه ، كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة .

وتم حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته  حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ 10مليون و500 ألف جنيه، وحصر ممتلكات 3 متهمين لقيام كلٍ منهم بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ 34 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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