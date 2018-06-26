الأموال العامة تضبط 4 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 11 متهما لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبالغ قدرها (220 ألف دولار أمريكى، 2 مليون ريال سعودى، 10 مليون و92 ألف، و500 جنيه مصرى).

وضبطت أجهزة الأمن 11 متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيه مصرى ، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكى ) وتم ضبط ( 25 ) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب).

وتمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) وضبط 10 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 284 ألف جنيه مصرى، وضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ مليون و850 ألف جنيه ، كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة .

وتم حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ 10مليون و500 ألف جنيه، وحصر ممتلكات 3 متهمين لقيام كلٍ منهم بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ 34 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.