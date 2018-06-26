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الأمن العراقى: الأوضاع الأمنية فى محافظة صلاح الدين مستقرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:09 م
الأمن العراقى: الأوضاع الأمنية فى محافظة صلاح الدين مستقرة الجيش العراقى
أ ش أ
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أكدت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين العراقية أن الأوضاع الأمنية فى المحافظة تسير بشكل جيد ومستقرة.

جاء ذلك فى بيان ردًا على تصريحات رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم بشأن الواقع الأمنى والذى حذر فيها من عودة وانتشار تنظيم "داعش" الإرهابى بالمحافظة مرة أخرى.
وقالت القيادة - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن قوات عمليات صلاح الدين العاملة فى المحافظة تواصل الليل بالنهار لتأمين الحماية الكافية للمواطنين، داعيًا رئيس المجلس إلى قياس مستوى الأمن من خلال الواقع الأمنى على الأرض.

وأكدت أنه بفضل جهود القوات الأمنية بالمحافظة لم تؤشر حوادث تذكر منذ انتهاء العمليات العسكرية وأن الكل يلاحظ الاستقرار الأمنى فى المحافظة.

ووجه رسالة إلى المواطنين بالمحافظة مفادها بأن رجال القوات الأمنية ستبذل الغالى والنفيس لضمان عدم عودة المحافظة إلى ما قبل عام 2014.

وحول من اتهمهم رئيس المجلس بتهريب النفط وأخذ الإتاوات، طالبت القيادة من رئيس المجلش بذكر الأسماء المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل صريح وتزويد الأجهزة الأمنية بها لكى تتخذ الإجراءات القانونية أصوليًا إن وجد هذا الأمر.

وكان رئيس مجلس صلاح الدين أحمد الكريم قد أعلن، فى وقت سابق، أن المحافظة مهددة من قبل "داعش"، فيما اتهم عناصر أمنية بالانشغال بـ"الإتاوات وتهريب النفط".


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