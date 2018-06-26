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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:20 م
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إصابة شخص بطلق خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالدقهلية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:48 م
إصابة شخص بطلق خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالدقهلية مشاجرة -أرشيفية
الدقهليةـ محمد حيزة
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اتهم شخص، نجل عمه، بإطلاق أعيرة نارية، من سلاح فرد خرطوش، بالدقهلية، صوبه، وإصابته، وذلك لخلافات على قطعة أرض زراعية، بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس، قدمه "عيد ع. م" 38 سنة، عامل  ومقيم بقرية " أبو حجازى " دائرة المركز، بقيام نجل عمه . 47 سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بسلاح نارى،فرد خرطوش،  بحوزته وإحداث إصابته برش بالفخذين من الخلف ، وذلك لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بزمام القرية بمساحة " 7 قيراط ".

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

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