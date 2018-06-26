أديس أبابا: وفد إريترى يزور إثيوبيا اليوم

(أ ف ب)

يصل وفد يضم مسؤولين إريتريين، اليوم الثلاثاء، إلى أديس أبابا فى زيارة تاريخية تأتى بعد إعلان رئيس الوزراء الاثيوبى أبيى احمد انهاء النزاعات بين البلدين، كما أعلن مصدر حكومى إثيوبى.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس عالم لوكالة فرانس برس أن "الوفد الإريترى سيصل خلال ساعات".

وكان الرئيس الإريترى إسياس أفورقى كشف الأسبوع الماضى عن إرسال الوفد بعد إعلان أبيى مطلع يونيو عزمه على تطبيق اتفاق السلام الموقع فى العام 2000 مع إريتريا، وخلاصات اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.

وكانت إثيوبيا وإريتريا خاضتا من 1998 إلى 2000 حربا أسفرت عن حوالى 80 الف قتيل، بسبب خلاف يتعلق خصوصا بحدودهما المشتركة.

وبعد ذلك، أدى الرفض الأثيوبى تطبيق قرار في 2002 للجنة مدعومة من الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، مع أسباب أخرى، إلى زيادة العداء بين البلدين.