10 مشاهد تلخص أبرز الأحداث بالثانوية العامة.. النتيجة بالنصف الثانى من يوليو

كتب محمود طه حسين

أوشكت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، حيث يؤدى الطلاب آخر يوم لهم فى ماراثون الاختبارات، اليوم الاثنين، وشهدت الامتحانات بعض الأحداث الهامة.

ويقدم "اليوم السابع" أهم وأبرز المحطات المهمة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة هذا العام كالتالى:

1ـ التصدى لتسريب الامتحانات حيث لم تشهد أى تسريب حتى الآن.

2ـ اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الغش الإلكترونى والغش الجماعى داخل اللجان.

3ـ حرمان قرابة 50 طالبا حتى الآن من الامتحانات لمدة عام وأقل من ذلك بسبب الغش.

4ـ تشكيل لجنة للكشف عن الغشاشين داخل الكنترولات.

5ـ تميزت الامتحانات بسهولة بعض المواد حيث أن أغلب الأمتحانات لم تشهد أى شكاوى وخاصة المواد الصعبة مثل الفيزياء والأحياء.

6ـ تغيير فى نماذج الإجابات خلال عملية التصحيح لبعض المواد منها العربى والفيزياء.

7ـ نسب النجاح فى العينة العشوائية فى المواد مرتفعة.

8ـ توقعات بارتفاع نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة.

9ـ إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال النصف الثانى من يوليو المقبل.

10ـ لأول مرة تطبق الوزارة عقوبة الحرمان عامين من الامتحان لمن شير أسئلة.