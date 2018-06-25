وفاة عروس ليلة عرسها بعد اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

توفيت عروس بقرية ميت خيرون التابعة لمركز المنصورة ليله عرسها بعد اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية ، يفيد بتلقي الرائد احمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة بلاغا بوفاة عروس ليلة زفافها إثر هبوط حاد.

و على الفور انتقل رئيس المباحث ومامور المركز و بالفحص تبين وفاة "سماح.أ. أ"، 17 سنة ، طالبة ومقيمة بميت خيرون بعد انتهاء حفل عرسها فور وصولها لمنزل الزوجية، ذلك عقب قيام زوجها محمود. م. ج"، 28 عاما، نقاش، مقيم بسلنت دائرة مركز المنصورة، بنقلها للمستشفي .

وتحرر المحضر رقم 5256 لسنة 2018 إداري مركز شرطة المنصورة وجار عرض الجثمان على الطب الشرعي لأخذ عينة من معدة المتوفاة لفحصها.