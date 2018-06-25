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وزير دفاع أمريكا: مؤشرات إيجابية فى أفغانستان لإجراء محادثات سلام مع طالبان

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:06 ص
وزير دفاع أمريكا: مؤشرات إيجابية فى أفغانستان لإجراء محادثات سلام مع طالبان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إن هناك مؤشرات مشجعة فى أفغانستان على إجراء محادثات سلام بين الحكومة وحركة طالبان.

وأضاف ماتيس - فى تصريحات قبل توجهه إلى الصين فى زيارة رسمية حسبما نقلت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم الاثنين، "أنه بعد 17 عاما من القتال فى هذا البلد، وافقت المعارضة المسلحة على هدنة لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر بعرض من الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى".

وتابع: "من الواضح أن عبد الغنى ضرب على وتر حساس، ليس فقط فيما يخص جانب الحكومة الأفغانية ولكن أيضا خص ذلك طالبان نفسها، لذا علينا الانتظار لنرى ماذا ستؤول إليه الأحداث".

وبالرغم من رفض طالبان لتمديد وقف إطلاق النار، قال ماتيس - متحدثا عن الطريقة التى انضم بها مسلحو طالبان إلى قوات الأمن والمدنيين احتفالا بالعيد - : "سنرى كيف سيمضى ذلك إلى الأمام".

وكانت الهدنة قد لاقت ترحيبا دوليا واسعا، فهى الأولى على صعيد أفغانستان منذ الغزو الأمريكى لها عام 2001.

 


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