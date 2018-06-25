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وزير خارجية اليمن للحوثيين: سنحرر الحديدة وإيران لن تأتى لنجدتكم

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:12 م
وزير خارجية اليمن للحوثيين: سنحرر الحديدة وإيران لن تأتى لنجدتكم خالد اليمانى وزير خارجية اليمن
كتبت ريهام عبد الله
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أكد خالد اليمانى، وزير خارجية اليمن، أن ميليشيات الحوثى، ترفض التعاون مع مباردة مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية باليمن طالبت بخروج الحوثيين بشكل كامل من الحديدة، وإدخال قوات وزارة الداخلية لحماية الأمن، وضمان استمرار الحياة بالمدينة.

وقال العمانى فى حوار خاص لفضائية سكاى نيوز عربية، أن الإنقلابيين لا يريدون التعاون مع مبادرة جريفيث، ويمارسون الضغوط، واعتبار أنفسهم طرف حاسم فى المعادلة، موجها رسالة لهم مفادها:"تحرير الحديدة يسير على قدم وساق، ونحن سنحرر الحديدة، وليس أمام الانقلابيون إلا مغادرة الساحل الغربى وإلا سيدفنون هنا".

وتابع :"سنحاول مجددا مع المجتمع الدولى، وإرسال رسالة للحوثيين، أنه لا مجال للمراوغة، وفى نفس الوقت نمد يدنا لهم بالسلام، السلام يوفر الاستقرار لليمن، إيران لن تأتى لنجدتهم، سيدفنون فى الأراضى اليمنية، إذا أصروا على موقفهم الانتحارى".

وأضاف: "لا خيار أمامنا إلا العملية العسكرية، سنستمر فى القتال حتى يتم القضاء على المشروع الإنقلابى، وأيضا نمد يدنا بالسلام" موضحا :"يجب أن نقر أن المبعوث الدولى هو ميسر لجهود السلام، لا يمتلك عصا سحرية لإحلال السلام، وضعنا رسالة للمبعوث الخاص بالأمم المتحدة نقلها للحوثيين، مفادها لو كانوا يريدون اللجوء لخيار السلام، يجب أن يغادرون الحديدة وكل الساحل الغربى، لا مجال للتفاوض، يجب أن تغادر الميليشات الحديدة وساحل البحر الأحمر ، لضمان حرية الملاحة".

 

 


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