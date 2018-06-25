وزير التربية التعليم يعرض خطة النظام الجديد على مجلس الأمناء والأباء

كتب ــ محمود طه حسين

التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجلس الأمناء والأباء لطرح مشروع التعليم الجديد المزمع تطبيقه سبتمبر المقبل، حيث عرض الوزير رؤية الوزارة وخطة تطوير التعليم، بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والثانوى العام على أعضاء المجلس.

وناقش الوزير أعضاء مجلس الأمناء والأباء فى تفاصيل ما وصلت إليه الوزارة من خطوات استعدادا لتطبيق النظام الجديد للتعليم، حيث أكد الوزير للمجلس أن الوزارة ستكون جاهزة بالنسبة لرياض الأطفال والابتدائية، فيما يتعلق بتجهيز المدارس وتدريب المعلمين أوائل سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر، مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة سوف تبدأ فى مواعيدها ومن المحتمل أن تبدأ فى اليابانى مبكرا، أوائل سبتمبر، قائلة: أن كتب النظام الجديد تم تجهيزها وجار طباعتها.

وأكدت المصادر، أن اللقاء تطرق إلى تجهيز قرابة 2650 مدرسة ثانوى لتطبيق الثانوية الجديدة، على أن يتم تزويد كل مدرسة بسيرفر يستطيع الطالب من خلاله الدخول على بنك المعرفة ومصادر التعلم المختلفة، كما سيتم تزويد مراكز الشباب أيضا.

وأوضحت المصادر، أن الوزير أكد خلال لقائه بمجلس الأمناء أن المهمة شاقة لتجهيز المعلمين ومديرى المدارس قبل بدء الدراسة بالنسبة للصفوف المذكورة والتي سيطبق عليها نظام التعليم الجديد بدءا من العام الدراسي القادم.

وأشارت المصادر، إلى أن النظام الجديد هدفه بناء الإنسان المصرى بشكل يجعله قادر على تحقيق متعة التعلم وأيضا التعلم المستمر مدى الحياة.