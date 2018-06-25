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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:58 م
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وزيرة التخطيط تتجه إلى فرنسا للمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادى

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:27 م
وزيرة التخطيط تتجه إلى فرنسا للمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
مصطفى عبد التواب
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اتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الحرص على أهمية التواجد على الساحة الدولية للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر فضلا عن الحرص على تبادل الآراء والخبرات، حيث تشارك وزيرة التخطيط المصرية فى المائدة المستديرة الأولى والتى تأتى بعنوان "الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر: التحديات والفرص"، والمعنية بالوضع الاقتصادى الكلى فى مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 200 قيادة من أصحاب القرار من الوزراء ورجال الأعمال

ويأتى هذا المنتدى ضمن إطار فعاليات "الموسم المصرى" الذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس، ويتضمن المنتدى إقامة معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادى والعشرين" وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على حفر قناة السويس كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك فى إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربى، حيث من المقرر أن يتضمن أربعة موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.

 


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هالة السعيد

باريس

الإصلاحات الاقتصادية

وزيرة التخطيط




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