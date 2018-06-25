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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:37 م
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وزيرا الاستثمار والتخطيط بباريس للمشاركة بمؤتمر مستقبل العلاقات بين البلدين

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:02 م
وزيرا الاستثمار والتخطيط بباريس للمشاركة بمؤتمر مستقبل العلاقات بين البلدين مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر مستقبل العلاقات والمبادلات بين فرنسا ومصر، والذى ينظمه معهد العالم العربى، بمشاركة 200 شخصية قيادية ومختصة وعدد من رجال المال والأعمال المصرين والفرنسيين.

 

وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، أن وزيرة الاستثمار غادرت على متن طائرة الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس ولحقت بها وزيرة التخطيط والتى غادرت على متن الخطوط المصرية المتجهه إلى باريس وقاموا بإنهاء إجراءات سفرهم من خلال صالة كبار الزوار بالمطار.

 

ويحمل المؤتمر عنوان "مستقبل التبادل الفرنسى المصري" ويناقش موضوعات حول الاقتصاد المصرى أبرزها "الرهانات الكبرى للاقتصاد المصري" و"المشروعات المصرية الضخمة" و" الإصلاح وفرص الاستثمار" و"التحديات التى يطرحها التطور العمراني"، و"نهضة مصادر الطاقة المتجددة" و"مستقبل المبادلات الفرنسية المصرية".

 


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