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هاشتاج "ارحل يا كوبر" يتصدر "تويتر" بعد الخسارة من السعودية

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:05 م
هاشتاج "ارحل يا كوبر" يتصدر "تويتر" بعد الخسارة من السعودية كوبر
كتب - محمود جلال
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بعد خسارة منتخب مصر اليوم من منتخب السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد خلال مباريات كاس العالم روسيا 2018 تصدر هاشتاج "ارحل يا كوبر"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

هاشتاج ارحل ياكوبر
هاشتاج ارحل ياكوبر

 

وكتب محمد حلمى عبر الهاشتاج: "اللى بيحصل فى الملعب ده فضيحة أقسم بالله ولا بنهاجم ولا بندافع ولا واقفين صح ولا بنباصى صح ولا بناخد قرار واحد صح في الملعب".

محمد حلمى
محمد حلمى

كتبت ميرو عبر الهاشتاج: "أعتقد كفايه كده يا شيخ غور بقا قرفتنا ارحم اهلنا".

ميرو
ميرو

كما كتب أسامة عبر الهاشتاج : الحمدلله إن إحنا اتغلبنا.. أقسم بالله الناس على القهاوى هيصت للمنتخب السعودى أكتر من منتخبنا، ياريتنا ما صعدنا كاس عالم بدل ما اتمسح بكرامتنا النجيلة كده".

 

وقال علاء المصرى عبر الهاشتاج : "بجد كفايا كده .. لا مش عايزين نروح كأس عالم بس نلعب كويس.. مش عايزين نروح أمم إفريقيا بس نلعب كويس .. ضيعت أم الكوره فى مصر".

علاء المصرى
علاء المصرى

وأوضح مصطفى:"مدرب فاشل، أفضل لاعبين صلاح، الننى، الحضرى، الشناوى، حجازى، وردة".

مصطفى
مصطفى

جدير بالذكر أن محمد صلاح، سجل لمنتخب مصر في الدقيقة 23 وتعادل سلمان الفرج من ضربة جزاء في الدقيقة 45 قبل أن يُضيف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنخب السعودية فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وودّع منتخبا مصر والسعودية مونديال روسيا من الدور الأول عقب الخسارة فى أول جولتين من أوروجواى وروسيا.
 
واحتلت أورجواى المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط يليها روسيا بـ6 نقاط ثم السعودية برصيد 3 نقاط وأخيراً مصر بدون نقاط.
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور سالم العشماوى

هو بلا شك أسوء من درب مصر و يتحمل نصف الخيبة و اللعيبة النصف الأخر

لا فكر ولا خطة ولا حلول و خايف و مرعوب و يلعب أمام الكبير و الصغير بنفس الخطة الدفاعية الجبانة

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