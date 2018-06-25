ننشر السيرة الذاتية للمستشارة أمانى الرافعى رئيس النيابة الإدارية الجديد

كتب عبد الله محمود

عيُنت المستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، بالقرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2018 إعتباراً من 1 / 7 /2018، وصدر القرار الجمهورى رقم 282 / 2018 بمنح المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهودها وبمناسبة إكتمال عطائها بنهاية الشهر الجاري .

وحصلت المستشارة أمانى الرافعى على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعه الإسكندرية بتقدير جيد جداً عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من ذات الكلية عام 1973، وتم تعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975، حيث عملت بالعديد من النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، حتى تم اختيارها للعمل بالمكتب الفنى بالإسكندرية عام 1988 ، ونظراً لتميزها فقد تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة عام 1994، حيث تولت بعدها إدارة العديد من النيابات الإدارية بالإسكندرية اعتباراً من عام 2006 وهى نيابات الإسكندرية القسم الخامس، ونيابة النقل ونيابة التعليم، وفي عام 2011 تولت منصبها كوكيل لمكتب فنى الإسكندرية ثم وكيلاً لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ليتم اختيارها فى مارس 2018 الجارى وكيلاً للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون.

وبتولى المستشارة أمانى منصبها كرئيس لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو المقبل، تصبح خامس سيدة تتولى منصب رئيس لهيئة قضائية مصرية.