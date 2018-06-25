ميركل: إتفاق قادة أوروبا على ضرورة توفير حماية أفضل لحدود أوروبا الخارجية

بروكسل أ ش أ

أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، أن الزعماء الأوروبيين إتفقوا خلال إجتماعهم فى بروكسل، على أن هناك حاجة لتوفير حماية أفضل لحدود أوروبا الخارجية لمنع دخول الأشخاص من خلالها بشكل غير مشروع.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ميركل أوضحت - فى تصريحات أدلت بها عقب إنتهاء هذا الإجتماع الذى شارك فيه 16 من القادة الأوربيين - أن المشاركين فى الإجتماع إتفقوا أيضا على ضرورة تقاسم جميع الأعباء المتعلقة بمشكلة الهجرة.

وأشارت ميركل الى أنه يتعين عدم ترك الدول الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية لكى تواجه هذه المشكلة بمفردها ، كما أنه يتعين عدم ترك مسألة تحديد الدول التى يُطلب اللجوء اليها الى المهاجرين أنفسهم.

وكشفت ميركل النقاب عن أن الزعماء المشاركين فى إجتماع بروكسل وفروا قدرا كبيرا من حسن النوايا من أجل مناقشة الخلافات الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع قضية المهاجرين.

تجدر الإشارة الى أن مشكلة المهاجرين تفاقمت مؤخرا إثر رفض بعض الدول الأوروبية ، خاصة إيطاليا ومالطا ، إستقبالهم فى موانيها.

وكانت تقديرات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن نحو 40 ألف شخص وصلوا الى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري.