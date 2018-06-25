مقتل 8 من مسلحى "داعش" فى اشتباك مع قوات الانتفاضة بشرق أفغانستان

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قتل ما لا يقل عن 8 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، واثنين من أفراد قوات الانتفاضة المحلية الأفغانية، جراء اندلاع اشتباكات فى إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.

وذكر المكتب الصحفى لحكومة إقليم ننجرهار - فى بيان، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الاشتباك وقع عقب اقتحام قوات الانتفاضة المحلية مخابئ لداعش فى الإقليم، وأضاف البيان، أن شخصين أصيبا فيما تم القبض على 3 أشخاص آخرين، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك مسلحو "داعش" على الاشتباك حتى الآن.