video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 من مسلحى "داعش" فى اشتباك مع قوات الانتفاضة بشرق أفغانستان

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:41 م
مقتل 8 من مسلحى "داعش" فى اشتباك مع قوات الانتفاضة بشرق أفغانستان القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قتل ما لا يقل عن 8 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، واثنين من أفراد قوات الانتفاضة المحلية الأفغانية، جراء اندلاع اشتباكات فى إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.

وذكر المكتب الصحفى لحكومة إقليم ننجرهار - فى بيان، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الاشتباك وقع عقب اقتحام قوات الانتفاضة المحلية مخابئ لداعش فى الإقليم، وأضاف البيان، أن شخصين أصيبا فيما تم القبض على 3 أشخاص آخرين، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك مسلحو "داعش" على الاشتباك حتى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش فى اشتباكات مع طالبان شرقى أفغانستان

مقتل مدنيان وإصابة 9 آخرين إثر قصف بقذائف هاون نفذته طالبان وسط أفغانستان

مسئول أمريكى: نفقات إعادة إعمار أفغانستان تجاوزت نفقات مشروع مارشال

وزير دفاع أمريكا: مؤشرات إيجابية فى أفغانستان لإجراء محادثات سلام مع طالبان

مقتل 7 مسلحين وضابط شرطة فى اشتباكات بجنوب أفغانستان

اخبار عالمية

تنظيم داعش

افغانستان

القوات الافغانية

اخبار العالم

اخبار افغانستان

الجيش الافغانى

مكافحة الارهاب




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة