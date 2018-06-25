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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:11 م
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مقتل 2 من عناصر "عسكر طيبة" خلال عملية أمنية بكشمير الهندية

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:19 ص
مقتل 2 من عناصر "عسكر طيبة" خلال عملية أمنية بكشمير الهندية القوات الهندية - صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت قوات الأمن الهندية مقتل اثنين من عناصر جماعة " عسكر طيبة " خلال عملية أمنية شنتها فى منطقة كولجام بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم الاثنين، أن عنصرا ثالثا بالجماعة استسلم خلال العملية التى تم تنفيذها، استنادا إلى معلومات تفيد بتواجد عناصر الجماعة فى منطقة كولجام، وقد جرى تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجماعة، بينهما شاكور أحمد دار المسئول البارز فى الجماعة.

وتقاتل جماعات مسلحة مثل "عسكر طيبة" منذ عقود ضد القوات الهندية بإقليم كشمير، حيث خلف هذا القتال آلاف القتلى، معظمهم من المدنيين .. وجماعة "عسكر طيبة" متهمة أيضا بسفك الدماء فى الهند، وخاصة تنفيذ هجمات بومباى فى نوفمبر عام 2008 والتى أدت إلى مقتل 166 شخصا.

 


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