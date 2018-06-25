مصدر: ثلاث رؤساء جدد لهيئات "إيتيدا" و"جهاز الاتصالات" و"البريد" قريبا

كتبت: هبة السيد

كشف مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تعيين قيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بهيئات الوزارة المختلفة حيث يشغل تلك المناصب قائمين بالأعمال.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تعيين قيادات تتميز بالكفاءة و الخبرة فى المناصب الشاغرة.

وذكر المصدر أن التعيينات الجديدة سيتم اختيارها وفقا للملفات التى ستركز عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم تعيين رئيس للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 وتم الاكتفاء بالتجديد للمهندس مصطفى عبد الواحد بمنصب القائم بأعمال الجهاز، كما لم يجدد لأسماء حسنى الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتم تعيين مها رشاد قائما باعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفى مفاجأة كبيرة، لم يجدد لعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، والذى حقق نجاحا كبيرا بتحقيق الهيئة أرباح كبيرة فى الميزانية وتحقيق أكبر فائض مالى حكومى يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

كان الوزير قد أعلن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التى يأتى على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.