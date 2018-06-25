مدبولى يلتقى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة خطة الجهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تعــاون، بين وزارة التعليم العالي وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمقر مجلس الوزراء، ووقع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.