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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:54 م
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محافظ القاهرة: وقف إسناد مقاولات الرصف للمقاولين قبل الرجوع للحى

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:45 م
محافظ القاهرة: وقف إسناد مقاولات الرصف للمقاولين قبل الرجوع للحى عاطف عبد الحميد محافظ القاهره
كتب ماجد تمراز
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قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منع إسناد مقاولات رصف لأى مقاول، على أن يتم ذلك بالرجوع لرؤساء الأحياء فقط.

وكلف محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بقيادات المحافظة اليوم، المهندس أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة، بعدم إسناد أى رصف، إلا بعد عرض تصميم كامل لشكل الطريق على رئيس الحى، متضمنًا ما سيتم به من أعمال تشجير وإنارة واستطلاع رأى المرور، قبل البدء فى أى أعمال، مع التأكيد على إضافة بالوعات صرف للأمطار فى حالة عدم وجودها من قبل .

كما كلف المحافظ، بإعادة الشوارع لأصلها بعد انتهاء أعمال الحفر، بغرض إصلاح خطوط الكهرباء أو المياه أو الصرف أو غيرهم، وعدم ترك الشوارع كما هى، حفاظًا على ما تم صرفه من أموال.

 

 

 

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