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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:56 م
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محافظة القاهرة: رفع 70 باكية مخالفة وغلق 12 كافيه بالحى العاشر

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:26 م
محافظة القاهرة: رفع 70 باكية مخالفة وغلق 12 كافيه بالحى العاشر ديوان عام محافظه القاهره
ماجد تمراز
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شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر، تحت إشراف اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المرافق والجهات الأمنية حملة مكبرة ومفاجئة لرفع إشغالات وبؤر الباعة الجائلين بسوق الحى العاشر، وتطهير كافة مداخله والشوارع المحيطة بموقف سرفيس العاشر وفتح المحاور المغلقة لتيسيير الحركة المرورية بالمنطقة وإزالة الأكشاك المخالفة والتند والبروزات المبنية بنهر الطريق كأمتداد للسوق.

أكد المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر، أن الحملة كانت  بالمفاجئة لرصد المخالفات، وإزالتها فوراَ على أرض الواقع ، وشارك فيها كافة اجهزة الحى وباستخدام معدات ولوادر وعمال مضاعفة  مدعومة بالجهات الأمنية وشرطة المرافق.

 وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 70 باكية أسواق مخالفة داخل السوق مقامة بدون ترخيص وفتح شوارع مركز الشباب وسور السوق وشارع نقطة الشرطة ، كما تم ازالة تعديات 35 محل وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص ومراجعة تراخيص باقى المحلات بطول امتداد شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين وإحالتهم للنيابات المختصة مع التنبيه على عدم تخطي المساحات المخصصة والمسموحة لهم دون التعدي على الأرصفة.

وشملت الحملة تشميع 12 مقهى وكافيه مخالف وإزالة تعدياتها، وتم تطهير الأرصفة ورفع الإشغالات والأكشاك الثابتة والمتحركة من نهر الطريق وإزالة الوصلات الكهربائية لسرقة التيار من الأعمدة، وتم فتح الشارع مع شن حملة موازية لرجال المرور على جميع سيارات السرفيس، وسحب تراخيص السيارات المخالفة في الانتظار لخاطئ وتم فتح الشارع وتحقيق السيولة المرورية المنشودة كمحور مرورى هام.

 وأضاف رئيس الحى ان الحملة تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة لأحد الأبنية المخالفة بـ 393 مساكن أطلس مستغلاَ الفراغات بين بلوكات المساكن، والبناء المخالف عبارة عن ارضى وخمسة طوابق تم ازالتها كاملة فى المهد قبل الشروع فى تسكينها.

 

 


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