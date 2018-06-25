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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:38 م
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محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقة الفحامات بالمطرية

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:10 م
محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقة الفحامات بالمطرية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وقع اليوم الإثنين، اللواء خالد المحمدى، رئيس حى المطرية شرق القاهرة، برتوكول تعاون مع شركة القاهرة لتكرير البترول، بشأن تبرع الشركة بمبلغ 34 مليون جنبه لتطوير منطقة الفحامات امتداد شارع الترعة التوفيقية حتى شارع الحرية.
 
وأكد رئيس الحى أن تطوير المنطقة يشمل رصف وإنارة وصرف صحى وفقا للاشتراطات القانونية المنظمة واللوائح المعتدة من الجهات المختصة وبعد موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، السابق.
 
وأوضح المحمدى أنه سيتم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتطوير المنطقة وسيقوم الحى بمتابعة المقاولون التى سيتم الترسية عليهم وفقا لقانون الممارسات والمزايدات وعقب التنفيذ سيتم صرف المستخلصات من قبل الشركة المتبرعة والتى ستتولى صرف المبالغ المالية بمعرفتها.
 
وقال رئيس الحى إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة وفى اطار السعى الدائم للنهوض بحى المطرية من كافة النواحى والاهتمام بالاماكن البعيدة والتى لم تنل الاهتمام الكافى من قبل  و تفعيل دور قطاعات المجتمع المدنى المختلفة وزيادة مساهماتها وتعاونها مع الجهات التنفيذية.
 
 

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