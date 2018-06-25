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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:40 م
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محافظة القاهرة تزيل الإشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:33 م
محافظة القاهرة تزيل الإشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية
ماجد تمراز
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شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى باب الشعرية، حملة للنظافة والتشجير وإزالة الإشغالات بشوارع الحى، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بمدخل سوق الخراطين بمربع باب البحر، كما تم تشجير المنطقة أمام سوق الخراطين، ورفع تجمعات قمامه بأرض فضاء رقم ( 20 ) درب التركماني، بالإضافة، لرفع تجمعات قمامه بأرض فضاء بدرب البزازرة.

وكثف حي وسط القاهرة، الحملات حول الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية والمناطق التي تم تطويرها بشوارع باب الوزير ومنطقة سوق السلاح ودرب التبانة وشارع الدرب الأحمر.

وفي حى منشأة ناصر، تم تجميل طريق الأتوستراد ومنطقة قايتباي، بالإضافة إلى رفع كفاءة شارع أمين النشرتي وبجوار سور مدرسة أمين النشرتى وإزالة جميع تراكمات القمامة.

محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية (1)
محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية (1)

 

محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية (2)
محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية (2)

 

 

محافظة القاهرة تزيل الاشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية (3)
 



 


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