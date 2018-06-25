video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 11:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مساعد وزير الداخلية: "بعض التجار الجشعين يمصوا دم الغلابة"

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:12 ص
فيديو.. مساعد وزير الداخلية: "بعض التجار الجشعين يمصوا دم الغلابة" اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن حملاتنا الرقابية على الأسواق مستمرة لضبط الأسعار وملاحقة التجار الجشعيين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش جولة له بالأسواق، أن المشكلة تكمن فى بعض تجار التجزئة الذين يحصلون على الخضروات والفواكة بأسعار بسيطة من تجار الجملة ثم يبيعوها بأضعاف أسعارها للمواطن، هناك من " يمص دم الغلابة".

 

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن السلع موجودة وهناك ثبات فى الأسعار لكن البعض يرفع السعر من تلقاء نفسه دون مبرر لذلك مما يضر بالبسطاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة التموين تضبط مدير محطة وراء تخزين 88 ألف لتر بنزين وسولار بالتجمع

"شرطة التموين" تضبط 716 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

شرطة التموين تضبط 26 قضية غش تجارى فى حملات تموينية

التموين

الداخلية

ارتفاع الاسعار

الغلاء

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

تجار السلع




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة