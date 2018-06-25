فيديو.. مساعد وزير الداخلية: "بعض التجار الجشعين يمصوا دم الغلابة"

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن حملاتنا الرقابية على الأسواق مستمرة لضبط الأسعار وملاحقة التجار الجشعيين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش جولة له بالأسواق، أن المشكلة تكمن فى بعض تجار التجزئة الذين يحصلون على الخضروات والفواكة بأسعار بسيطة من تجار الجملة ثم يبيعوها بأضعاف أسعارها للمواطن، هناك من " يمص دم الغلابة".

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن السلع موجودة وهناك ثبات فى الأسعار لكن البعض يرفع السعر من تلقاء نفسه دون مبرر لذلك مما يضر بالبسطاء.