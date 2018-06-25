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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:00 م
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طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الكيمياء: "معرفناش نحل"

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:00 م
طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الكيمياء: "معرفناش نحل" امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحان الشهادة بمادة الكيمياء، اليوم الإثنين، وعبر الطلاب عن غضبهم بسبب صعوبة الامتحان، لافتين إلى أن الامتحان تضمن 60 نقطة كان من بينهم فقط 10 نقاط سهلة وباقى الامتحان مستواه فوق المتوسط.
 
 
 
واتفق طلاب معهد الخازندارة وعقبة بن نافع الأزهرى حول صعوبة الامتحان، وساد الرأى بصعوبته حيث قال الطالب حسام بمعهد عقبة بن نافع بشبرا: "الامتحان صعب ومعرفناش نحل ومفيش امتحان بيجى سهل وممكن نشيله وجاينه فى الصيف".
 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد بدأت فى مطلع الشهر الجارى، ومن المنتظر أن تستمر حتى أوائل يونيو المقبل، ويؤديها نحو 156 ألف طالب على مستوى الجمهورية، تحت رقابة مباشرة من قطاع المعاهد الأزهرية.

 


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