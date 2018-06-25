طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الكيمياء: "معرفناش نحل"

أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحان الشهادة بمادة الكيمياء، اليوم الإثنين، وعبر الطلاب عن غضبهم بسبب صعوبة الامتحان، لافتين إلى أن الامتحان تضمن 60 نقطة كان من بينهم فقط 10 نقاط سهلة وباقى الامتحان مستواه فوق المتوسط.

واتفق طلاب معهد الخازندارة وعقبة بن نافع الأزهرى حول صعوبة الامتحان، وساد الرأى بصعوبته حيث قال الطالب حسام بمعهد عقبة بن نافع بشبرا: "الامتحان صعب ومعرفناش نحل ومفيش امتحان بيجى سهل وممكن نشيله وجاينه فى الصيف".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد بدأت فى مطلع الشهر الجارى، ومن المنتظر أن تستمر حتى أوائل يونيو المقبل، ويؤديها نحو 156 ألف طالب على مستوى الجمهورية، تحت رقابة مباشرة من قطاع المعاهد الأزهرية.