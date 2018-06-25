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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:18 م
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ضبط 49 شخصا هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:49 ص
ضبط 49 شخصا هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية هيروين - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون بدائرة قسم شبين الكوم، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم،

أسفرت الحملة عن ضبط "رضا .ا" 47 عاما، ومقيم شبين الكوم، وبحوزتة بندقية خرطوش 21 لفافة هيروين، 100قرص مخدر، "محمد ناصر"، وشقية "كريم" ومقيمان شنوان وبحوزتهما فرد خرطوش، 30 لفافة بانجو 32 قطعة حشيش ، كما تم ضبط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء، و49 شخصا هاربا من أحكام قضائية

 


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