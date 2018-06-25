ضبط مسئول توريد خبز لمستشفى طهطا العام لاستيلائه على 100 ألف رغيف

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصى رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد "65" قضية تموينية منها ضبط "السيد م ا" 39 سنة مسئول توريد الخبز لمستشفي طهطا العام ويقيم دائرة قسم طهطا لاستيلائه علي " 105380 " رغيف بلدي مدعم من حصة الكارت الذهبي، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ " 110017 " جنيهاً وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير شروعة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4678 جنح قسم طهطا لسنة 2018.

كمـــا تـــم ضبــــط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و"5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 10 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 11 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و" 4 " قضايا إدارة منشأه بدون ترخيص و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.