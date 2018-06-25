ضبط عاطل ارتكب 15 واقعة سرقة فى جنوب بنى سويف

ضبطت مباحث مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف عاطل لاتهامه بارتكاب 15 واقعة سرقة شقق ومنازل، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقت وحدة مباحث الفشن خمسة عشر بلاغا من مواطنين بمنطقة البحر الأعظم بمدينة الفشن تفيد تعرض منازلهم ووحداتهم السكنية للسرقة

بإخطار العميد مجدى لطفى رئيس مباحث الجنوب أبلغ اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية

وبتكليف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف تم تشكيل فريق بحث ضم الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقباء أحمد مشرف وعمرو حسونة وشريف كمال معاونى المباحث لكشف غموض حوادث السرقة.

بتكثيف التحريات وفحص المشتبه بهم تبين أن مرتكب حوادث السرقة أحمد عبد الرحيم عاطل 36 سنه مقيم بمدينة الفشن .

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب وقائع السرقة وانه كان يقوم عن طريق تسلق مواسير العمارات لدخول الشقق وسرقة أسطوانات البوتاجاز ومواتير المياه والنقود وأرشد عن أماكن 8 مواتير مياه و7 أسطوانات بوتاجاز من بين المسروقات.