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ضبط صاحب سوبر ماركت لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالمحلة

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:25 م
ضبط صاحب سوبر ماركت لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالمحلة حبس - أرشيفية
كتب محمد إبراهيم
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب "سوبر ماركت" بالغربية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم.

 

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغ من "غانم.ت.ع " وآخران بقيام "عصام .م .ا" مواليد 1990، صاحب سوبر ماركت، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بالنصب والاحتيال على المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (240.000) مائتان وأربعون ألف جنيه، بزعم تسفير هم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم بها وإعطائهم أذون دخول لتلك الدولة "مزورة"، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للمُبلغين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإحالة المتهم لجهات التحقيق.


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