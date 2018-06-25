ضبط أسلحة نارية و20 قطعة حشيش وتنفيذ 3420 حكما فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، وقيادة اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة أمنية بالاشتراك مع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بها والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح متنوعة، بينها 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش، و7 فرد صناعة محلية .

كما تم ضبط "20" قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 680 جنيهاً وهاتف محمول، ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" حيازة المتهم "حسين ه ح" 31 سنة عامل، ويقيم الغياتيه دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1996 إدارى قسم أول سوهاج.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 3420 حكما قضائيا، من 7 أحكام جنائية، و854 حكم حبس جزئى، و108 حبس مستأنف، و2355 غرامات جزئية، و22 مخالفات، وتم تحصيل 3430 جنيها.