video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية و20 قطعة حشيش وتنفيذ 3420 حكما فى حملة أمنية بسوهاج

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:11 م
ضبط أسلحة نارية و20 قطعة حشيش وتنفيذ 3420 حكما فى حملة أمنية بسوهاج أسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، وقيادة اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة أمنية بالاشتراك مع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بها والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح متنوعة، بينها 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش، و7 فرد صناعة محلية .

كما تم ضبط "20" قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 680 جنيهاً وهاتف محمول، ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" حيازة المتهم "حسين ه ح" 31 سنة عامل، ويقيم الغياتيه دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1996 إدارى قسم أول سوهاج.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 3420 حكما قضائيا، من 7 أحكام جنائية، و854 حكم حبس جزئى، و108 حبس مستأنف، و2355 غرامات جزئية، و22 مخالفات، وتم تحصيل 3430 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مسئول توريد خبز لمستشفى طهطا العام لاستيلائه على 100 ألف رغيف

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حملة امنية

صلاح

مخدرات

تنفيذ احكام




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة