صور.. تفاصيل ذبح شاب لوالديه بالبحيرة.. والأمن ينجح فى القبض عليه

البحيرة – ناصر جودة

شهدت منطقة التمليك، التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثا بشعا، حيث قام طالب ذبح والديه وفر هاربا.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الجيران على جثتى "أحمد أ" مدرس ثانوى، وزوجته "ليلى" بمنطقة التمليك بكفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث "عبد الرحمن أ أ"، نجلهما، وقام بذبحهما بسبب معاملتهما السيئة له وفر هاربا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط المتهم بقتل والديه بمنطقة التمليك التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الحادث "عبد الرحمن ا ا " نجلهم، و قام بطعنهما عدة طعنات متفرقة بالجسم، وجروح قطعية بالرقبة، بسبب معاملتهم السيئة له.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وكثفت المباحث الجنائية من جهودها لسرعة ضبط المتهم، وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى هروب المتهم إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع ضباط الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم، وجارى مناقشة المتهم للوقوف على أسباب الحادث، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأكد عدد من جيران المجنى عليهما أن الجانى يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

وأكدت مصادر أمنية، أنه وفقا للتحريات الأولية أن الطالب المتهم بقتل والديه لم يكمل تعليمه الثانوى ومتعثر دراسيا لمرورة بظروف نفسية بالغة الصعوبة وكان دائم الشجار مع والديه.

وأضاف أن الطالب كان يعالج بإحدى المصحات النفسية بالإسكندرية بعد مشاهدته مصرع شقيقه الأكبر"حمدى" صعقا بالكهرباء، وأنه كان يتعاطى أدوية مخدرة لعلاج الأمراض النفسية، خاصة مع مروره بنوبات عصبية حادة أكثر من مرة.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المتهم بقتل والديه هرب بعد تنفيذه جريمته البشعة إلى مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية للاختباء عند أحد أصدقائه الذى يعمل فى شركة للمواد الغذائية، وتم التوصل إلى مكانه والقبض عليه بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.



الطالب المتهم بقتل والديه



الاب المجنى عليه