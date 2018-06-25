صور.. إنقاذ قرابة 1000 مهاجر قرابة السواحل الليبية خلال 24 ساعة

أ ف ب

أُنقذ حوالى 1000 مهاجر، الأحد، قبالة السواحل الليبية، بينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلنت البحرية الليبية، الاثنين.

وكان 490 مهاجرا وصلوا فى وقت متأخر من مساء الأحد، على متن سفينة للبحرية الليبية إلى مرفأ طرابلس، وكانوا يواجهون صعوبات على قوارب مطاطية قبالة سواحل القره بوللى بشرق طرابلس، كما قال الضابط فى البحرية رامى غميش، وكانت مجموعة أخرى من 361 مهاجرا، بينهم 88 امرأة و44 طفلا، قد تم إنقاذها قبالة سواحل الخمس، التى تبعد 100 كم شرق طرابلس، كما قال المتحدث باسم البحرية أيوب قاسم.

وفى وقت سابق من الأحد، أُنقذ أيضا 97 مهاجرا فى المنطقة نفسها، كما أضاف قاسم، وشكر وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى - الذى ينتظر وصوله الاثنين إلى ليبيا - السلطات الليبية على تمكنها من نقل أكثر من 820 مهاجرًا إلى ليبيا، الأحد.

ومنذ الأربعاء، اعترضت البحرية الليبية بالاجمال أو انقذت حوالى 2000 مهاجر، وكان سالفينى نائب رئيس الوزراء أيضا، ورئيس الرابطة، حزب اليمين المتطرف، طلب، الأحد من المنظمات الدولية غير الحكومية الابتعاد عن عمليات إنقاذ المهاجرين فى البحر المتوسط وترك خفر السواحل الليبيين يقومون بهذه المهمة.

وقال "اتركوا السلطات الليبية تقوم بعملها الانقاذى وجمع المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، كما فعلت منذ بعض الوقت، من دون أن تزعجها سفن المنظمات غير الحكومية الجشعة أو تتسبب باضطرابات"، ومن جهتها، أكدت منظمة برواكتيفا أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية، أن إيطاليا رفضت المساعدة التى قدمتها سفينتها لانقاذ حوالى 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية، وأوضحت روما كما قالت إن خفر السواحل الليبيين يقومون بالمهمة.



انقاذ مهاجرين قرابة السواحل الليبية



مهاجرين غير شرعيين فى ميناء طرابلس بليبيا



البحرية الليبية تعيد مهاجرين إلى طرابلس



مئات المهاجرين على متن سفينة للبحرية الليبية



طاقم البحرية الليبية عقب الوصول إلى الشاطئ



نقل مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا



مهاجرين فى ليبيا عقب إنقاذهم من البحر



البحرية الليبية تنقذ مهاجرين من البحر المتوسط



وصول قطعة البحرية الليبية إلى ميناء طرابلس



مئات المهاجرين عقب إنقاذهم من البحر المتوسط



قوات البحرية الليبية تنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيين



سيدات بين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا