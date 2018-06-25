video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 02:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إنقاذ قرابة 1000 مهاجر قرابة السواحل الليبية خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:36 م
صور.. إنقاذ قرابة 1000 مهاجر قرابة السواحل الليبية خلال 24 ساعة البحرية الليبية تنقذ مهاجرين غير شرعيين
أ ف ب
إضافة تعليق

أُنقذ حوالى 1000 مهاجر، الأحد، قبالة السواحل الليبية، بينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلنت البحرية الليبية، الاثنين.

وكان 490 مهاجرا وصلوا فى وقت متأخر من مساء الأحد، على متن سفينة للبحرية الليبية إلى مرفأ طرابلس، وكانوا يواجهون صعوبات على قوارب مطاطية قبالة سواحل القره بوللى بشرق طرابلس، كما قال الضابط فى البحرية رامى غميش، وكانت مجموعة أخرى من 361 مهاجرا، بينهم 88 امرأة و44 طفلا، قد تم إنقاذها قبالة سواحل الخمس، التى تبعد 100 كم شرق طرابلس، كما قال المتحدث باسم البحرية أيوب قاسم.

وفى وقت سابق من الأحد، أُنقذ أيضا 97 مهاجرا فى المنطقة نفسها، كما أضاف قاسم، وشكر وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى - الذى ينتظر وصوله الاثنين إلى ليبيا - السلطات الليبية على تمكنها من نقل أكثر من 820 مهاجرًا إلى ليبيا، الأحد.

ومنذ الأربعاء، اعترضت البحرية الليبية بالاجمال أو انقذت حوالى 2000 مهاجر، وكان سالفينى نائب رئيس الوزراء أيضا، ورئيس الرابطة، حزب اليمين المتطرف، طلب، الأحد من المنظمات الدولية غير الحكومية الابتعاد عن عمليات إنقاذ المهاجرين فى البحر المتوسط وترك خفر السواحل الليبيين يقومون بهذه المهمة.

وقال "اتركوا السلطات الليبية تقوم بعملها الانقاذى وجمع المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، كما فعلت منذ بعض الوقت، من دون أن تزعجها سفن المنظمات غير الحكومية الجشعة أو تتسبب باضطرابات"، ومن جهتها، أكدت منظمة برواكتيفا أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية، أن إيطاليا رفضت المساعدة التى قدمتها سفينتها لانقاذ حوالى 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية، وأوضحت روما كما قالت إن خفر السواحل الليبيين يقومون بالمهمة.

انقاذ مهاجرين قرابة السواحل الليبية
انقاذ مهاجرين قرابة السواحل الليبية

 

مهاجرين غير شرعيين فى ميناء طرابلس بليبيا
مهاجرين غير شرعيين فى ميناء طرابلس بليبيا

 

البحرية الليبية تعيد مهاجرين إلى طرابلس
البحرية الليبية تعيد مهاجرين إلى طرابلس

 

مئات المهاجرين على متن سفينة للبحرية الليبية
مئات المهاجرين على متن سفينة للبحرية الليبية

 

طاقم البحرية الليبية عقب الوصول إلى الشاطئ
طاقم البحرية الليبية عقب الوصول إلى الشاطئ

 

نقل مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا
نقل مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا

 

مهاجرين فى ليبيا عقب إنقاذهم من البحر
مهاجرين فى ليبيا عقب إنقاذهم من البحر

 

البحرية الليبية تنقذ مهاجرين من البحر المتوسط
البحرية الليبية تنقذ مهاجرين من البحر المتوسط

 

وصول قطعة البحرية الليبية إلى ميناء طرابلس
وصول قطعة البحرية الليبية إلى ميناء طرابلس

 

مئات المهاجرين عقب إنقاذهم من البحر المتوسط
مئات المهاجرين عقب إنقاذهم من البحر المتوسط

 

قوات البحرية الليبية تنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيين
قوات البحرية الليبية تنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيين

 

سيدات بين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا
سيدات بين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا

 

ليبيا تستقبل مهاجرين غير شرعيين عقب انقاذهم
ليبيا تستقبل مهاجرين غير شرعيين عقب انقاذهم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 167 مهاجرا غير شرعى شمال منطقة غنيمة

صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين

خفر السواحل الليبى ينتشل نحو 1000 مهاجر فى يوم واحد

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 361 مهاجرا غير شرعى شمال مدينة الخمس

حرس السواحل الليبى ينقذ 100 مهاجر إفريقى فى البحر المتوسط

اخبار عربية

خفر السواحل الليبى

مهاجرين غير شرعيين

البحرية الليبية

وزير الداخلية الايطالى

هجرة غير شرعية

اخبار العرب

اخبار ليبيا




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة