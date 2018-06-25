صور.. إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة سواحل إسبانيا

(أ ف ب) تصوير رويترز

أعلنت أجهزة الإغاثة الإسبانية الإثنين، إنقاذ 616 شخصا كانوا على متن نحو 20 مركبا بينها زورق صغير قبالة سواحل البلاد.

وأعلن جهاز الانقاذ البحرى على تويتر أن بين الذين تم إنقاذهم فى مضيق جبل طارق أو قربه أو فى بحر البوران (شرق المضيق) ثلاثة قاصرين من شمال أفريقيا عثر عليهم يحاولون الوصول إلى إسبانيا بواسطة زورق "كاياك" صغير.

ويأتى ذلك بعد نحو ثمانية أيام من وصول 630 مهاجرا تم نقلهم إلى مرفأ بلنسية على متن ثلاث سفن بينها "أكواريوس" الفرنسية التى كانت الأسبوع الماضى محور توتر شديد بشأن سياسة الهجرة فى أوروبا.

وفى 9 يونيو الجارى أنقذت "أكواريوس" المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لكن الحكومة الإيطالية الجديدة ومالطا رفضتا السماح لها بالرسو، ما أثار موجة تنديد دولى قبل أن تعرض أسبانيا المساعدة.

والأحد ناقشت قمة اوروبية مصغرة قضية الهجرة من دون التوصل إلى تدابير ملموسة، وتعتبر إسبانيا الوجهة الثالثة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى بعد إيطاليا واليونان.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الذين يغامرون بعبور البحر المتوسط تراجع إلى النصف فى الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، لكن عدد من وصل منهم الى اسبانيا زاد ثلاثة أضعاف.

وبحسب الأرقام الأخيرة التى نشرتها المنظمة فقد وصل نحو 12155 مهاجرا إلى إسبانيا بين الأول من يناير و20 يونيو، فيما قضى 292 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية.

ومنذ مطلع 2018 لقى ما يقارب الف مهاجر حتفهم فى البحر المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.



المهاجرين



إنقاذ مهاجرين



عملية الإنقاذ