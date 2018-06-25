"سعفان" يلتقى اللجنة النقابية بـ "القوى العاملة" .. ويعد بدراسة مقترحاتها

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بمكتبه بديوان عام الوزارة مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة سيد محروس، حيث قدم المجلس التهنئة للوزير على تجديد الثقة فيه من القيادة السياسية للمرة الثالثة، فضلا عن مساعى الوزير لإنهاء إجراءات إضافة الأجر المكمل لرواتب العاملين بالوزارة.

وقدم "محروس" باسم اللجنة عددا من المقترحات كمطالب للعاملين بالوزارة، ووعد الوزير بدراستها أولا والعمل على تنفيذ المتاح منها حاليا، وتمثلت هذه المطالب فى اختيار مكان مناسب داخل الوزارة لافتتاح صيدلية لصرف علاج التأمين الصحى والعلاج الخارجى، وافتتاح عيادات داخل الوزارة تابعة للتأمين الصحى على مدار الأسبوع تيسيرا على الزملاء لعدم تحمل مشقة عناء الذهاب للتأمين الصحى واستقبال الحالات العارضة المرضية.

كما اقترحت اللجنة النقابية عقد بروتوكولات مع بعض الأندية الرياضية والاجتماعية وحصول أعضاء الجمعية العمومية على امتيازات الأعضاء "عضويات منتسبة باشتراك رمزى"، فضلا عن إبرام عقود للرعاية الصحية مع بعض المستشفيات، ومراكز الفحص والأشعة باشتراك سنوى بسيط على أن تتحمل اللجنة النقابية جزءا، والراغب فى الاشتراك بالمنظومة العلاجية جزء آخر، وتخفيض يصل لنحو 50% على توقيع الكشف، وإجراء العمليات بكافة أنواعها للعضو وأسرته من الدرجة الأولى.

ضم الحضور أعضاء المجلس وهم: أحمد عزاز، وعلاء مصطفى، وطارق فتحى، وعادل حسنى، ومهيب السيد أبو زيد، وعمرو يوسف، وأحمد سيد رمضان، ومحمد مقبول، وجمال جفال، وسمير الشال .